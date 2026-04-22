東京・浅草駅の発煙トラブルで一部区間で朝から運転を見合わせていた東京メトロ銀座線が午後7時過ぎ、およそ13時間ぶりに全線で運転を再開しました。【映像】東京メトロ銀座線 13時間ぶり全線で運転再開東京メトロによりますと午前6時半ごろ、東京メトロ銀座線の浅草駅の線路内で発煙が確認され、線路を切り替えるためのケーブルなどが損傷しました。この影響で銀座線では浅草駅から三越前駅の間の上下線で運転を見合わせて