日産が世界に先駆けて、量産EVとして市販化したのがお馴染みのリーフ。衝撃の初代登場から15年が経ち、ついに3代目が登場した。今や世界がEVシフトに舵を切るなか、先駆者はいかに進化したのか、とても気になるところ。ゴルフ好きでEV好きの松任谷正隆さんのジャッジはいかに!? 編集部員との掛け合いでお届け。【写真】二と?で「ニッサン」のリアランプも秀逸！ 編集部（以下、編）：今日はリーフです。松任谷（以下、松）：なんだ