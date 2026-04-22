【漫画】本編を読む中学生の一人娘が何者かに妊娠させられたという衝撃的な事実と向き合う母親の姿を描いた『娘が12歳で妊娠しました逃げた男を絶対に許さない』（ゆっぺ/KADOKAWA）。実話をベースにしたセミフィクションのコミックエッセイである。主人公の麗美は、仕事ばかりで家庭のことにあまり協力的ではない夫に少し不満を持ちながらも、一人娘・のりことともに平凡な暮らしを送っていた。しかし、のりこが学校で倒れ