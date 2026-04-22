航行不能になったゴムボート玉野海上保安部 提供 玉野海上保安部によりますと、22日午前11時55分ごろ、岡山県瀬戸内市牛窓町の黒島の北西海域で、釣りをしていたゴムボートの船長から「船外機が故障して航行不能になった」と118番通報がありました。 海保から連絡を受けた牛窓漁協が救助船を出し、午後0時30分にゴムボートを救助して牛窓海水浴場南側までえい航しました。 乗っていたのは、倉敷市の