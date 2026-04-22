『モンスターハンターワイルズ』にて、天然とんこつラーメン専門店「一蘭」とのスペシャルコラボによるサイドミッション「「最高の喜び」を求めて」が、4月22日より配信されることが発表された。 【画像あり】一蘭の“味集中カウンター”でラーメンを食べるハンターやアイルーなどの様子 本コラボは、ラーメンに憧れるアイルー「ミャー」と「プーギ}