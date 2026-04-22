『モンスターハンターワイルズ』にて、天然とんこつラーメン専門店「一蘭」とのスペシャルコラボによるサイドミッション「「最高の喜び」を求めて」が、4月22日より配信されることが発表された。

【画像あり】一蘭の“味集中カウンター”でラーメンを食べるハンターやアイルーなどの様子

本コラボは、ラーメンに憧れるアイルー「ミャー」と「プーギー」とともに、一蘭の秘伝の味を求めるミニストーリーが展開されるもの。サイドミッションをクリアすることで、一蘭に関連した特別な称号を獲得でき、ゲーム内で一蘭のラーメンが食べられるようになる。

サイドミッションは、HR16以上で開放される「大集会所」にてアイルー「ミャー」から受注可能。クエスト中などゲームの進行状況によっては、ミッションが受注できない場合がある。配信期間は4月22日から常設配信となる。

サイドミッションクリア後、クエストをこなして時間が経過することで、大集会所に常駐する一蘭店員「イチラン」から専用のお食事券「【一蘭】オーダー用紙」がゲーム内で入手可能となる。「【一蘭】オーダー用紙」を食事場で使用することで、特別な食事効果があるラーメンが食べられる。

あわせて、「一蘭」と『モンスターハンターワイルズ』とのコラボレーショングッズ「一蘭博多細麺 モンハンワイルズセット」が販売中。小売希望価格は6,050円（税込）となっている。

（文＝リアルサウンドテック編集部）