5月1日の日米同時公開を目前に控え、映画『プラダを着た悪魔２』のワールドプレミアが、現地時間4月20日、ニューヨーク・リンカーンセンターで華やかに開催された。会場にはキャスト陣が豪華衣装で登場し、20年振りの再集結を祝った。【写真】アン・ハサウェイは美しい肩だしドレス姿豪華衣装で登場したキャスト陣をチェック！メリル・ストリープは、鮮烈なレッドがひときわ目を引く、ボリュームのあるシルエットがドラマチ