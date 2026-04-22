23日（木）は西日本の太平洋側に、発達した雨雲がかかる見込みみです。とくに午前中は、九州南部や四国で激しい雷雨に注意が必要で、この方面は雨量が多くなるおそれがあります。沖縄も23日（木）の日中は、激しい雷雨のおそれがあります。23日（木）は東日本でも、次第に雨の範囲が広がる見込みです。朝はまだ降っていなくても、雨用の靴で出かけた方が無難です。東京都心は夜は気温が14℃前後、本降りの雨となりそうなので、服装