＜Sanrio Smile Golf Tournament初日（2日間競技）◇22日◇グレートアイランド倶楽部（千葉）◇6,368ヤード・パー72＞先週の台湾ツアー「Nan-Tou Golf & Country Club Futures」を制した園田結莉亜が凱旋出場。中盤の17、18番で連続ボギーはあったものの、「70」とスコアをまとめ、2アンダーの3位タイと好スタートを切った。最終日を前に首位とは3打差。台湾→ネクヒロの2週連続Vに挑む。韓国からやってきた刺客！？かわいい