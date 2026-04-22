【ワシントン＝阿部真司】米国防総省は２１日、制裁対象となっている無国籍のタンカーに対し、インド太平洋軍の管轄海域で立ち入り検査を行ったと発表した。同省は「活動場所がどこであれ、イランを支援する制裁対象の船舶を取り締まっていく」としている。同省はＳＮＳで、米軍部隊がタンカーに降り立つ動画を投稿した。米紙ワシントン・ポストなどによると、現場はインド洋のスリランカとインドネシアの間の公海上だ。タンカ