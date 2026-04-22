【サンフランシスコ＝平沢祐】米大リーグは２１日、各地で行われ、ホワイトソックスの村上はダイヤモンドバックス戦の二回に４試合連続アーチとなる９号ソロを放った。フィリーズ戦に先発したカブスの今永は７回３安打１失点と好投。同僚の鈴木は４番右翼で出場し、七回に今季１号２ランを放った。レッドソックスの吉田はヤンキース戦に３番指名打者で出場し、４打数無安打だった。チームは０―４で敗れた。