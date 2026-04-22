札幌市南区の民間動物園「ノースサファリサッポロ」（昨年９月閉園）が市街化調整区域で無許可開発を繰り返していた問題で、札幌区検は２１日、運営会社「サクセス観光」（札幌市）と前社長（５８）を、都市計画法違反と建築基準法違反などで札幌簡裁に略式起訴したと発表した。いずれも２０日付。起訴状では、前社長は２０２３年１１月〜２４年４月、市の許可を得ずに市街化調整区域で、獣舎兼宿泊施設など２棟を建設したとし