資料坂出市番の州地区・空撮 21日午後2時ごろ、香川県坂出市番の州緑町のコスモ石油・坂出物流基地から油の流出があったと坂出海上保安署に連絡がありました。 海上保安署が確認したところ、コスモ石油2号桟橋と陸の間に敷設されている配管の穴から油が漏れていました。 配管の穴にゴム製のバンドをあてたり、油の防除作業を行ったりし、22日午前10時半現在、海上に浮流した油は消滅しました。漁業被害の情報は入って