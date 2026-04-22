かがわ里海づくりロゴマーク（香川県提供） 人の手が加わることにより、生物生産性と生物多様性が高くなった沿岸海域を「里海」といいます。 里海づくりに求められる人材育成を目的に、香川県は毎年、「かがわ里海大学」を開講しています。2026年度の前期は、スタートアップ・7講座、ステップアップ・3講座、スキルアップ・2講座の計12講座を開催します。 6月14日に大浜海岸（三豊市詫間町大浜）で開催する