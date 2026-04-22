JR東日本によりますと、午前10時18分ごろに中央線の西八王子駅構内で起きた人身事故のため、中央線快速電車の八王子駅と高尾駅の間の上下線で運転を見合わせています。運転再開は午前11時30分ごろを見込んでいるということです。