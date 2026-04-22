JR四国 落とし物をチャットで照会できる「落とし物クラウドfind」のサービスが、2026年10月からJR四国でも導入されます。全国のJRでスマホなどを使って落とし物を探すことができるようになります。 「落とし物クラウドfind」はAIを活用した画像登録・検索ができ、チャットで24時間照会が可能です。 開発したfind（東京・港区）によりますと、JRの駅や車内の落とし物は年間約5000万件で、国内全体の落とし物の約10