JR西日本 JR西日本によりますと、22日午前9時40分ごろ、岡山県倉敷市中島のJR山陽線の若宮踏切で、貨物列車の運転士が「線路内に人が立ち入ったので停車した」と岡山指令所に連絡しました。 列者と人が接触していないことを確認し、運転を再開しましたが、山陽線の上りと下りが1本ずつ（倉敷駅～金光駅）運休しました。約300人に影響が出たということです。