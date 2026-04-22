米紙ニューヨーク・タイムズは２１日、ウクライナが東部ドンバス地方（ドネツク、ルハンスク州）の一部を、米国のドナルド・トランプ大統領にちなみ「ドニーランド」に改名することを米側に提案していたと報じた。ドンバス地方の領土割譲を求めるロシアの要求を押し返すため、トランプ氏の虚栄心に訴えかける意図があったという。報道によると、ロシアによるウクライナ侵略の終結に向けた数か月前の協議で、ウクライナ代表団が