2025年3月に岡山市南区で発生した大規模な山火事 岡山市消防局は22日午前9時、管内（岡山市と吉備中央町）に林野火災注意報を発令しました。岡山市では初めての発令です。 4月19日から3日間の合計降水量が1ｍｍ以下で、22日午前4時8分、岡山県南部に乾燥注意報が発表されたことから発令しました。 2025年に全国各地で大規模な山火事が発生したことを受け、岡山市では2026年4月から林野火災注意報を運用しています。