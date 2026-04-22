「日本を世界の銘醸地に」を掲げるメルシャンでは、22年から取り組む日本ワインのコンサルティング事業を刷新。業界のさらなる活性化を目指す「日本ワイン応援事業」を今月から開始する。「日本ワインは注目度が上がる一方で、課題もある」。4月20日の発表会で、同社経営企画部の田村隆幸氏＝写真中央?＝が説明した。国内のワイナリーは過去10年で200以上増加し昨年には500を突破。輸出量も3.5倍に増えた。ただワイナリーの