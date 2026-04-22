資料ごみ 香川県は21日、2024年度の廃棄物の排出・処理状況を発表しました。 1年間のごみ総排出量は27．8万tで前年度より0.8万t減りました。2019年度から5年連続で減少しています。 県民1人当たりの1日のごみ排出量は808gで前年度より17g減少し、全国の都道府県で8番目に少ない量となっています。 一方、ごみの処理量をベースに資源化量などで割ったリサイクル率は18.5％でした。リサイクル率は2021年度から3