バレーボール女子元日本代表の野中瑠衣（２４）が２１日、雰囲気激変の姿を公開し、大きな反響を呼んでいる。ファッション誌「Ｓａｆａｒｉ」でモデルに挑戦した際の姿を投稿。デニムにブラウンのノースリーブのトップスの大人カジュアルなファッションを披露。競技中とはまた違った魅力溢れる姿にコメント欄やＳＮＳなどでは「めっちゃかわいい」、「ガチ可愛すぎます！」、「やっべー、むっちゃかわいい」、「背も高いからモ