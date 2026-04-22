住宅価格の高騰などから普及が期待される「残価設定型住宅ローン」。月々の返済額を抑えられるのが特徴で、住宅金融支援機構が、そのカギを握る住宅融資保険を創設した。いったいどんな保険なのだろうか？住宅ローンでも、カーローンのように残価設定型ローンが普及するのだろうか？【今週の住活トピック】「特定残価設定ローン保険の概要のご案内」／住宅金融支援機構残価設定型のローンとは？ 住宅金融支援機構が保険を創設する