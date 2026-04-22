DeNAのドラフト2位・島田が1軍に初合流した。前日に出場選手登録を外れたデュプランティエに代わり、23日の阪神戦でプロ初登板初先発が有力。相川監督は「若い選手はチャンスが出てくると思うので、思い切って自分のものを出してくれれば」と期待した。パートナーの出産に立ち会うために一時帰国していた新外国人ルイーズも合流。デュプランティエの抹消理由について指揮官は「上半身のコンディション不良」と説明した。