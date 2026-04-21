「ＤｅＮＡ１６−９阪神」（２１日、横浜スタジアム）ＤｅＮＡが乱打戦を制し、今季初の４連勝。今季最多１４安打で１６点を奪った。打線は３点を追う三回、牧の今季２号２ランで１点差。２−５とされた五回は１死三塁から佐野の適時内野安打で１点を加え、なおも２死一、二塁から山本の２点適時二塁打で同点。さらには２死二塁、勝又の適時打で勝ち越し、阪神・才木から計６点を奪い引きずり下ろした。６−６とされた七回