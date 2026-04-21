成田国際空港とgaaboo、地球の歩き方は、「地球の歩き方 成田空港とエアポートシティ」を2027年2月に発売する。旅行ガイドシリーズの国内版として初めて、滑走路の新増設を含む成田空港第2の開港プロジェクトと「SORATO NRT エアポートシティ構想」を背景に、成田空港とエアポートシティエリアを一体の空港都市圏として取り上げ、産業や観光、交通、歴史文化などの魅力を掘り下げる。成田空港と周辺市町を対象に、基礎情報や地図、