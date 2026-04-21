◆ＪＥＲＡセ・リーグ巨人２―１中日（２１日・長野）守備のミスが命取りとなり、４試合連続、早くも１０度目の逆転負けを喫した。先発した中日・金丸は、７回６安打２失点（自責０）で今季２敗目。「悔しいです…」。チームは最長タイの５連敗で、借金はワースト１２に膨らんだ。最後に力尽きた。２回１死から巨人・大城の飛球を右翼・鵜飼が見失って三塁打にされたが、小浜を空振り三振、平山を遊ゴロに仕留めた。３回にも