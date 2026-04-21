◆ＪＥＲＡセ・リーグ 巨人２―１中日（２１日・長野）

守備のミスが命取りとなり、４試合連続、早くも１０度目の逆転負けを喫した。先発した中日・金丸は、７回６安打２失点（自責０）で今季２敗目。「悔しいです…」。チームは最長タイの５連敗で、借金はワースト１２に膨らんだ。

最後に力尽きた。２回１死から巨人・大城の飛球を右翼・鵜飼が見失って三塁打にされたが、小浜を空振り三振、平山を遊ゴロに仕留めた。３回にも無死一塁から則本のバントで高橋周が三塁線を抜かれて一、二塁とされたが、後続を断った。６回まで無失点で踏ん張ったが、７回に一塁・ボスラーと遊撃・村松の悪送球が絡んで無死二、三塁に。続く平山に、１２８キロの変化球を中前に運ばれて逆転を許した。

今季ワーストの３失策も絡んで、１４日の広島戦（豊橋）に続く連敗ストッパーにはなれなかった。井上監督は「ミスをした方が負けるという典型的な試合。金丸は先発としての役割を果たしてくれた」と明かした。打線も１１安打を放ちながら、わずか１得点。勝率はついに２割となった。