ライブ配信アプリ｢17LIVE(イチナナ)」が、プロピックルボール選手の船水雄太、中田あおい、吉田祐太の3名と、2026年度スポンサー契約を締結した。左から船水雄太、中田あおい、吉田祐太○3選手が17LIVEでライブ配信もピックルボールは、テニス、バドミントン、卓球の要素を組み合わせ、老若男女が楽しめるラケットスポーツとして、本場アメリカでは2023年時点で約4,860万人がプレーし、日本でも2026年時点で推定5万人に到達するな