スーパーなどで販売される輸入牛肉の平均価格が、過去最高値を更新しました。農林水産省によりますと、今月13日から15日までの全国のスーパーなどで販売された輸入牛肉の平均価格は、100グラムあたり424円で、先月より14円上昇しました。2003年の調査開始以降、過去最高値で、平年に比べ26％高くなっています。数年前にアメリカで干ばつが発生し、エサの牧草が育たず、子牛の生産が落ち込んだところに、世界的な牛肉の需要の高まり