資料就職説明会 香川県教育委員会は20日、2026年3月に県内の高校を卒業した人の就職内定状況を発表しました。 公立と私立をあわせた2026年3月末時点の就職内定率は98.8％で、前年同期から0.1ポイント下落しました。県教委によると、記録が残る1997年以降で3番目に高い内定率でした。 このうち公立高校卒業者の内定率は前年同期と同じ99.5％でした（全日制99.8％、定時制87.5％）。 学科別の内定率は、農業科、商業