岡山県の県立高校の在り方を協議する会議 岡山県の県立高校の在り方を協議する会議で、21日、地域づくりの観点から各自治体のトップが意見を述べました。 岡山県教委は、県立高校の在り方についての計画を策定するため2025年8月、「高校教育研究協議会」を設置しました。大学教授や学校長ら有識者20人が委員を務めています。 協議会では、学校や学科の適正配置や地域の状況を踏まえた教育体制整備についても協議する