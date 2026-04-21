独特すぎるスタイルで散歩するわんこが反響を呼んでいます。 話題となっている投稿は記事執筆時点で10万8000回再生を突破し、「ピカチュウのポジションw」「どんな髪型やねん思ったらw」「影おもろくて草」といったコメントが寄せられることとなりました。 【動画：犬と散歩をしている男性→『影』の様子がおかしく…思わず二度見する『移動方法』】 お散歩するわんこと男性 TikTokアカウント「shimashima038」の投稿主さ