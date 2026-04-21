独特すぎるスタイルで散歩するわんこが反響を呼んでいます。

話題となっている投稿は記事執筆時点で10万8000回再生を突破し、「ピカチュウのポジションw」「どんな髪型やねん思ったらw」「影おもろくて草」といったコメントが寄せられることとなりました。

【動画：犬と散歩をしている男性→『影』の様子がおかしく…思わず二度見する『移動方法』】

お散歩するわんこと男性

TikTokアカウント「shimashima038」の投稿主さんは、愛犬『ちゃちゃ』くんの日常を紹介しています。今回は、2人で散歩に行ったときの様子を紹介しました。男性が撮影したのは、散歩しているときのふたりの影！ほっこりと心温まる2つの影かと思いきや…。

長く伸びた男性の影の隣に、犬の影はありません。おまけに、男性の首から上は、なにやらおかしな形に…。一体どんな格好で歩いているの？犬はどこ？と疑問が溢れますが、インカメで撮影した写真にて、その謎がとけることに。

衝撃的な散歩スタイルに爆笑♪

実は、ちゃちゃくんは男性の肩の上に乗って散歩していたのです。男性の影が変な形になっていたのは、肩にちゃちゃくんが乗っていたからでした。まるでポケモンの「ピカチュウ」のような立ち位置に、思わず突っ込みたくなります…！

ちゃちゃくんは、とってもバランス感覚が優れたわんこなのだそう。この日に限らず、男性の肩の上に乗って移動することがよくあるといいます。肩の上で誇らしげな表情を浮かべるちゃちゃくん、その姿に思わずホッコリしてしまいますね。

そんなエピソードに笑みがこぼれた人は多いようで、投稿には「肩に乗せるにはまあまあデカい(笑)」「世界一幸せな肩凝りキター！！」「記念写真として撮りたくなる」など沢山の反響がありました。

TikTokアカウント「shimashima038」には、ちゃちゃくんの勇敢な姿が他にも投稿されています。ちゃちゃくんのファンになってしまった方は、ぜひチェックしてくださいね。

写真・動画提供：TikTokアカウント「shimashima038」さま

執筆：小泉 あめ

編集：わんちゃんホンポニュース編集部

※本記事は投稿者さまの許可を得て掲載しております。