名物の「大師まんじゅう」を買い求める客 香川県小豆島の春の風物詩「大師市」が21日、土庄町で開かれました。 「大師市」は110年ほど前から続く伝統行事で、弘法大師空海をしのんで毎年4月と12月に開かれます。 小豆島霊場58番札所の西光寺では、参拝客が無病息災や家内安全などを祈りました。 境内ではお接待として甘酒が振る舞われ、参拝客らが味わっていました。 （参拝客）「おいしいですよ、ショ