下水道管調査の様子玉野市2025年 埼玉県八潮市の道路陥没事故を受けて国土交通省が全国の下水道管を調査した結果がまとまりました。岡山・香川でも1年以内の対策が必要な下水道管が見つかりました。 2026年2月末の時点で、調査が必要な全国の下水道管5332kmのうち、5121kmの調査が完了しました。 その結果、腐食や損傷が激しく対策が必要とされた下水道管は全国で合計748kmでした。 このうち1年以内の速やかな