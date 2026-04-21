資料坂出市番の州地区・空撮 21日午後2時ごろ、坂出市番の州緑町のコスモ石油・坂出物流基地から油の流出があったと坂出海上保安署に連絡がありました。 海上保安署が確認したところ、コスモ石油2号桟橋と陸の間に敷設されている配管の穴から油が漏れていることが分かりました。 流出が確認された付近にオイルフェンスを敷いて拡散を防止。配管の直下にシートを設置して海上への漏出は止まっているということで