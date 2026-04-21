筆供養金剛寺岡山・北区磨屋町 古くなった筆への感謝とさらなる上達を願う「筆供養」が21日、岡山市の寺で行われました。 岡山市北区磨屋町の金剛寺では弘法大師空海の命日にちなみ、1985年から毎年、4月21日に筆供養をしていて、別名「筆の寺」として知られています。 供養したのは、市内の書道家や日ごろから筆を使う人たちが持ち込んだ約100本です。 感謝の気持ちを込めながら筆を炎の中に投げ入れ、手