琴平町役場(資料) 5月31日の任期満了に伴う香川県琴平町の町長選挙の立候補予定者説明会が21日、琴平町総合センターで開かれました。 町選挙管理委員会によりますと、2陣営の関係者らが出席したということです。 琴平町長選挙は5月12日告示、17日に投開票が行われます。 これまでに現職の片岡英樹さん（56）が3期目を目指して立候補を表明しています。