22日の天気 22日（水）の午前中は日差しが届きますが、昼前から雲が広がりそうです。ただ、大きな天気の崩れはなさそうです。 22日朝の最低気温は、21日（火）の朝より7℃前後も低くなる予想です。ただ、日中は最高気温が20℃を超える暖かさとなりそうです。朝出かける時は厚手の上着を着て、脱ぎ着しやすい服装を心掛けてください。 この先1週間の天気をみてみると、23日（木）と来週27日（月）に雨が降りそうです。