YouTube合計登録者数が約8,500万人にものぼる人気3Dアニメ『べべフィン』の劇場版『べべフィン・ザ・ムービー：うたとまほうのピンキッツワールド』が9月4日に全国公開されることが決定した。 参考：『名探偵コナン』歴代“メロい”男性キャラ4選『ハイウェイの堕天使』松田陣平など 『べべフィン』は、グローバルファミリーエンターテインメント企業・The Pinkfong Companyが制作し