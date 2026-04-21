巨人の7年目捕手、山瀬慎之助（24）が20日、登録を抹消された。【もっと読む】山瀬がトレード直訴の波紋「若い時間がムダになっちゃう」昨季二軍で100試合に出場し、打率.302をマーク。今季は開幕一軍の座をつかみ、4試合でスタメンマスクをかぶった。2日の中日戦では、自慢の「鬼肩」で、昨季12盗塁の田中の二盗を刺すなど、守備面での貢献度は高かった。11日のヤクルト戦では、プロ初本塁打をマークするなど、課題といわれ