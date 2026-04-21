２１日に放送されたＮＨＫ連続テレビ小説「風、薫る」では、直美（上坂樹里）に交際を申し込んだ海軍中尉の小日向（藤原季節）が、またも鹿鳴館で通行証を忘れるハプニングに見舞われた。直美はこの日も鹿鳴館で女中の仕事をしていた。交際を申し込まれた小日向からプレゼントされたかんざしを差し、心なしか嬉しそうな直美。すると鹿鳴館の入口で小日向があたふたしていた。ポケットを何度も触り何かを探している様子。それ