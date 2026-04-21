次期フォルダブルスマホ「motorola razr 70」および「motorola razr 70 ultra」が4月29日に海外で発表に！ティザームービーが公開
Lenovo Group傘下のMotorola Mobility（以下、Motorola）は20日（現地時間）、同社が展開する「motorola razr」ブランドの縦開き型の次期フォルダブルスマートフォン（スマホ）「motorola razr 70（型番：XT2657-*）」および「motorola razr 70 ultra（型番：XT2655-*）」をグローバル市場にて現地時間（GSM）の2026年4月29日（水）に発表すると予告しています。
Get ready to experience something new 👀. pic.twitter.com/cHYgYVwz8H— motorola (@Moto) April 20, 2026
motorola razr 70およびmotorola razr 70 ultraはともにMotorolaが展開するフォルダブルスマホのmotorola razrの次機種と見られており、日本でも昨年に発売された「motorola razr 60」および「motorola razr 60 ultra」の後継機種となると思われ、フォルダブルスマホには主に閉じた状態では普通のスマホサイズで開くとタブレットサイズになるような“横開き型”と開くと普通のスマホサイズで閉じるとコンパクトで持ちやすくなるという“縦開き型”がありますが、両機種ともにそれぞれ縦開き型となっています。
現時点では未発表なので詳細は不明ですが、チップセット（SoC）は既存のmotorola razr 60はMediaTek製「Dimensity 7400X」、motorola razr 60 ultraはQualcomm製「Snapragon 8 Elite Mobile Platform」（以下、Snapragon 8 Elite）となっているため、motorola razr 70およびmotorola razr 70 ultraもそれに近い性能のSoCを採用すると考えらえ、motorola razr 70がDimensity 7000シリーズなど、motorola razr 70 ultraがSnapdragon 8シリーズなどとなると予想されます。
motorola razr 70のカラーバリエーション
一方、以前に紹介しているように中華人民共和国（以下、中国）における通信関連の業界団体である電気通信端末産業協会（Telecommunication Terminal Industry Forum Association：TAF）における登録情報ではmotorola razr 70のCPUが最大2.75GHz、motorola razr 70 ultraのCPUが3.53〜4.32GHzとなっており、motorola razr 70は発表されているチップセット（SoC）では該当しそうなものはないものの、恐らくDimensity 7400Xの後継となる「Dimensity 7500X」となりそうで、逆にmotorola razr 70 ultraはmotorola razr 60 ultraから据え置きとなるSnapragon 8 Elite Mobile Platformになるようです。
|機種
|motorola razr
70 ultra
|motorola razr
60 ultra
|motorola razr
70
|motorola razr
60
|型番
|XT2655-*
|XT2551-*
|XT2657-*
|XT2553-*
|大きさ
|171.4×73.9×7.2mm
|171.48×73.99×7.29mm
|171.3×73.9×7.2mm
|171.3×73.99×7.25mm
|重さ
|199g
|199g
|188g
|188g
|メインディスプレイ
|6.9インチOLED
1224×2992ドット
|6.96インチOLED
1224×2992ドット
|6.9インチOLED
1080×2640ドット
|6.9インチOLED
1224×2992ドット
|カバーディスプレイ
|4インチOLED
1080×1272ドット
|4インチOLED
1080×1272ドット
|3.63インチOLED
1056×1066ドット
|3.63インチOLED
1056×1066ドット
|SoC
|Snapdragon 8 Elite
|Snapdragon 8 Elite
|Dimensity 8500X?
|Dimensity 7400X
|CPU
|最大4.32GHzオクタコア
|最大4.32GHzオクタコア
|最大2.75GHzオクタコア
|最大2.6GHzオクタコア
|アウトカメラ
|50MP（広角）
50MP（超広角）
|50MP（広角）
50MP（超広角）
|50MP（広角）
50MP（超広角）
|50MP（広角）
50MP（超広角）
|インカメラ
|50MP（広角）
|50MP（広角）
|32MP（広角）
|32MP（広角）
|電池容量
（定格）
|4700mAh
（4540mAh）
|4700mAh
（4540mAh）
|4500mAh
（4275mAh）
|4500mAh
（4275mAh）
motorola razr 70 ultraのCADベースにおける外観予想
記事執筆：memn0ck
