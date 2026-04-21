次期フォルダブルスマホ「motorola razr 70」および「motorola razr 70 ultra」が登場へ！

Lenovo Group傘下のMotorola Mobility（以下、Motorola）は20日（現地時間）、同社が展開する「motorola razr」ブランドの縦開き型の次期フォルダブルスマートフォン（スマホ）「motorola razr 70（型番：XT2657-*）」および「motorola razr 70 ultra（型番：XT2655-*）」をグローバル市場にて現地時間（GSM）の2026年4月29日（水）に発表すると予告しています。

現時点では販売される国・地域は明らかにされておらず、日本で発売されるかどうかは不明ですが、これまでもmotorola razrシリーズは昨年の「motorola razr 60」および「motorola razr 60 ultra」のほか、「motorola razr 50」および「motorola razr 50 ultra」、「motorola razr 40」および「motorola razr 40 ultra」、をはじめ、これらの移動体通信事業者（MNO）向け派生モデルが販売されてきただけにmotorola razr 70シリーズについても発売が期待されます。


motorola razr 70およびmotorola razr 70 ultraはともにMotorolaが展開するフォルダブルスマホのmotorola razrの次機種と見られており、日本でも昨年に発売された「motorola razr 60」および「motorola razr 60 ultra」の後継機種となると思われ、フォルダブルスマホには主に閉じた状態では普通のスマホサイズで開くとタブレットサイズになるような“横開き型”と開くと普通のスマホサイズで閉じるとコンパクトで持ちやすくなるという“縦開き型”がありますが、両機種ともにそれぞれ縦開き型となっています。

現時点では未発表なので詳細は不明ですが、チップセット（SoC）は既存のmotorola razr 60はMediaTek製「Dimensity 7400X」、motorola razr 60 ultraはQualcomm製「Snapragon 8 Elite Mobile Platform」（以下、Snapragon 8 Elite）となっているため、motorola razr 70およびmotorola razr 70 ultraもそれに近い性能のSoCを採用すると考えらえ、motorola razr 70がDimensity 7000シリーズなど、motorola razr 70 ultraがSnapdragon 8シリーズなどとなると予想されます。


motorola razr 70のカラーバリエーション

一方、以前に紹介しているように中華人民共和国（以下、中国）における通信関連の業界団体である電気通信端末産業協会（Telecommunication Terminal Industry Forum Association：TAF）における登録情報ではmotorola razr 70のCPUが最大2.75GHz、motorola razr 70 ultraのCPUが3.53〜4.32GHzとなっており、motorola razr 70は発表されているチップセット（SoC）では該当しそうなものはないものの、恐らくDimensity 7400Xの後継となる「Dimensity 7500X」となりそうで、逆にmotorola razr 70 ultraはmotorola razr 60 ultraから据え置きとなるSnapragon 8 Elite Mobile Platformになるようです。

機種motorola razr
70 ultra		motorola razr
60 ultra		motorola razr
70		motorola razr
60
型番XT2655-*XT2551-*XT2657-*XT2553-*
大きさ171.4×73.9×7.2mm171.48×73.99×7.29mm171.3×73.9×7.2mm171.3×73.99×7.25mm
重さ199g199g188g188g
メインディスプレイ6.9インチOLED
1224×2992ドット		6.96インチOLED
1224×2992ドット		6.9インチOLED
1080×2640ドット		6.9インチOLED
1224×2992ドット
カバーディスプレイ4インチOLED
1080×1272ドット		4インチOLED
1080×1272ドット		3.63インチOLED
1056×1066ドット		3.63インチOLED
1056×1066ドット
SoCSnapdragon 8 EliteSnapdragon 8 EliteDimensity 8500X?Dimensity 7400X
CPU最大4.32GHzオクタコア最大4.32GHzオクタコア最大2.75GHzオクタコア最大2.6GHzオクタコア
アウトカメラ50MP（広角）
50MP（超広角）		50MP（広角）
50MP（超広角）		50MP（広角）
50MP（超広角）		50MP（広角）
50MP（超広角）
インカメラ50MP（広角）50MP（広角）32MP（広角）32MP（広角）
電池容量
（定格）		4700mAh
（4540mAh）		4700mAh
（4540mAh）		4500mAh
（4275mAh）		4500mAh
（4275mAh）



motorola razr 70 ultraのCADベースにおける外観予想


記事執筆：memn0ck


■関連リンク
・エスマックス（S-MAX）
・エスマックス（S-MAX） smaxjp on Twitter
・S-MAX - Facebookページ
・motorola razr 70 関連記事一覧 - S-MAX
・motorola razr 70 ultra 関連記事一覧 - S-MAX
・Motorola | motorola