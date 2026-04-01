世界的な人気を誇るＢＴＳが完全復活を果たした。１７、１８日に東京ドームで２日間公演「ＢＴＳ’ＡＲＩＲＡＮＧ’ＩＮＪＡＰＡＮ」を開催し、約１１万人を動員。メンバーの人気は兵役を経ても健在だが、これに敏感に反応したのがＮＨＫ紅白歌合戦の陣営だという。ＢＴＳはメンバー全員が兵役を終え、７人が完全復活を果たし、３月２１日に韓国・ソウルの光化門広場でカムバック公演を行った。１７、１８日には東京ドーム