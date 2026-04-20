20日午後4時53分ごろに北海道・東北地方で発生した最大震度5強の地震の影響で、全線で運転を見合わせていたJR山形新幹線は、午後9時ごろから順次、運転を再開しました。一方、酒田と秋田の間で運転を見合わせていた羽越線は、午後8時20分ごろに運転を再開しました。