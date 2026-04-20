1998年のブランド誕生以来、秀逸なジェエリーやファッションアイテムばかりを発表してきたJAM HOME MADE。グッドデザイン賞を受賞した「手作りペアリング『名もなき指輪』」といったオリジナルジュエリーで注目を浴びていますが、実はオリジナルだけでなく、様々なキャラクターとのタイアップアイテムも豊富にあります。 ▲JAM HOME MADEのヒット作「手作りペアリング『名もなき指輪』」。カップル・夫婦などが自分たちで手作りで