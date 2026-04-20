（台北中央社）20日の台湾株式市場で、主要株式指数の加権指数の終値は前営業日比154.46ポイント（0.42％）高の3万6958.80だった。取引時間中は一時、過去最高値となる3万7344.50ポイントまで上昇したが、終盤に主力株の台湾積体電路製造（TSMC）に売りが出て、上げ幅を縮小した。TSMCはこの日、前営業日比0.25％安の2025台湾元で取引を終えた。主力銘柄のデルタ電子（台達電）が取引時間中、過去最高値の1980元を付け、終値は3.26