4月10日に急逝したお笑いコンビ『共犯者』の洋平さん（26）が所属していた松竹芸能が公式サイトを更新。洋平さんの兄のコメントを発表しました。【写真を見る】26歳で急逝した【共犯者・洋平さん】兄がコメントを発表「現実を、未だに1ミリも受け入れられずにいます」「弟のことを忘れないでやってください」 【全文】【 共犯者・洋平さんの兄のコメント 】共犯者 洋平を応援してくださった皆様へ親族を代表し、兄である私から