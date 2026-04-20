けさ山形市で住宅１棟が全焼し、周囲の家にも被害が出た火災で、救急隊により病院に運ばれたのは火元の家に住む９０歳の女性だったことがわかりました。 【画像】住宅から火が吹き出し建物全体を覆う 女性は意識があり、命に別状はないということです。 住宅から火が吹き出し、建物全体を覆っています。 消防や警察によりますとこの火災はきょう午前６時ごろ山形市上椹沢で通行人から「建物が燃えている」と通報があったもので